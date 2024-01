Mazzarri dovra gestire un altro problema

Problemi in corso dopo la finale persa contro Inter, contro la Lazio infatti Mazzarri ha la rosa dimezzata. mancheranno Simeone per espulsione in supercoppa con lui Kvara e Cajuste, gli infortunati Meret , Olivera, Natan, si aggiunge anche Traore che deve recuperare la forma dopo la malaria subita