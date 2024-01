Sky – Ostigard non rientrerà nell’affare Nehuen Perez. Il norvegese vuole il Genoa

Leo Skiri Ostigard non rientrerà nell’affare Nehuen Perez. A scriverlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky. Nelle ultime ore, si è vociferato di un possibile prestito del norvegese all’Udinese per chiudere la trattativa relativa all’acquisto del difensore argentino. Secondo quanto riportato, non ci sono i margini perché questo avvenga. Il calciatore infatti, ha dato la sua parola al Genoa, a caccia di un sostituto di Radu Dragusin. Il club ligure è disposto a prenderlo in prestito con obbligo di riscatto tra i 6 e i 7 milioni o a titolo definitivo. Questo però accadrà se il Napoli darà l’ok alla sua partenza.