“Fisico e rottura, ma buoni piedi”. La Gazzetta presenta Dendoncker, il nuovo colpo del Napoli

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito di Leander Dendoncker, centrocampista belga vicinissimo al Napoli. Si è scritto riguardo alle caratteristiche del calciatore dell’Aston Villa: “Classe 95, uomo di fisico e di rottura ma con discreti piedi”. Per lui si tratterà di un arrivo come vice Anguissa: “Con gli inglesi si è trovato facilmente l’accordo, perché il calciatore voleva cambiare aria: Napoli è l’occasione che cercava e potrebbe trovare subito spazio nella mediana azzurra. Stamattina è atteso a Roma per visite e firma, poi sarà a disposizione di Walter Mazzarri in vista di Napoli-Lazio”.