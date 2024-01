Schwoch: “Il Napoli non è stato mai padrone del match, ma…”

L’ex attaccante del Napoli Stefan Schwoch ha commentato ai microfoni di Televomero la sconfitta di ieri del Napoli in finale di Supercoppa. Ecco cosa ne pensa:

“E’ stato un Napoli nettamente inferiore dopo l’espulsione, non era facile contro quest’Inter ma gli azzurri sono arrivati quasi alla fine. Il Napoli però non mi ha mai dato la sensazione di poter vincere la partita, a differenza dell’avversario. Nella squadra azzurra c’erano troppe assenze, in compenso c’è stata una buona applicazione in fase difensiva”.