Tmw – Ecco il programma delle partite del 22 gennaio

In questa giornata del 22 gennaio 2024, diversi sono gli appuntamenti sportivi da non perdere. L’evento principale è sicuramente la tanto attesa finale di Supercoppa 2024 tra Napoli e Inter, in programma alle ore 20:00. Inoltre, sono in programma anche incontri relativi alla Coppa d’Asia e alla Coppa d’Africa. Tra gli appuntamenti di rilievo, la Nigeria, con il suo attaccante Victor Osimhen, affronterà la Guinea Bissau.

16.00 Qatar-Cina (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

16.00 Tagikistan-Libano (Coppa d’Asia) – ONEFOOTBALL

18.00 Guinea Equatoriale-Costa d’Avorio (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

18.00 Guinea Bissau-Nigeria (Coppa d’Africa) – SOLOCALCIO

18.00 Milan-Como (Serie A femminile) – RAI SPORT, DAZN e ZONA DAZN (canale 214 Sky)

20.00 Napoli-Inter (Finale Supercoppa Italiana) – CANALE 5

20.45 Brighton-Wolverhampton (Premier League) – SKY SPORT UNO

20.45 Benevento-Casertana (Serie C) – SKY SPORT CALCIO e SKY SPORT (canale 251)

21.00 Granada-Atletico Madrid (Liga) – DAZN

21.00 Capo Verde-Egitto (Coppa d’Africa) – SPORTITALIA

21.00 Mozambico-Ghana (Coppa d’Africa) – SOLOCALCIO