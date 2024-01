Paura a Cagliari per Gigi Riva. L’ex attaccante ha infatti accusato un malore in casa nella giornata di ieri ed è stato subito trasportato in ospedale per dei controlli.

Riva è stato ricoverato dopo il malessere che lo ha colpito nella sua abitazione.

Il Napoli, tramite un post pubblicato sul suo profilo X, ha espresso la sua vicinanza:

“Forza Gigi, siamo tutti con te“

https://x.com/sscnapoli/status/1749459181797585032?s=48&t=l-6t8fXKvOs0gfXkzYvD8g