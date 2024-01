Inzaghi: “Vogliamo portare a casa il trofeo, anche il Napoli vorrà fare lo stesso, sarà dura”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Radio Tv Serie A sulla partita di stasera contro il Napoli.

Una finale molto complicata per entrambe le compagini, che il tecnico dei nerazzurri non vuole sottovalutare: “Vogliamo portare a casa un trofeo importante, così come lo vorrà fare il Napoli. Non è per niente facile preparare però una finale in poche ore dopo aver giocato una semifinale solo venerdì. Il Napoli ha vinto lo scudetto con grande merito e nonostante sia partito con ritardo in campionato è arrivato qui con grande convinzione. Sarà dura”.