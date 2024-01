Formazioni ufficiali – Zerbin prende il posto di Mario Rui, conferme totali per gli altri azzurri!

Sono state diramate le scelte ufficiali di mister Walter Mazzarri per la sfida importantissima di stasera contro l’Inter di Simone Inzaghi.

Come riportato da Sky poco fa, arrivato conferme dalle decisioni defitive sul forfait di Mario Rui e l’utilizzo di Zerbin dal 1′. Per il resto, squadra che non cambia i suoi interpreti dal match contro la Fiorentina. Inzaghi, invece, sostituisce l’infortunato Bastoni con Acerbi, che dunque completa la difesa a tre nerazzurra con Pavard e De Vrij. In basso i nomi scelti dai due tecnici.

Napoli(3-4-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Cajuste, Lobotka, Zerbin; Politano, Kvaratskhelia; Simeone.

Inter(3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Acerbi; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.