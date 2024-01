Luciano Marangon, ex difensore del Napoli, è intervenuto a Radio Punto Nuovo su Napoli-Inter.

Ecco le sue parole: “Assurdo che una partita del genere si debba giocare in Arabia Saudita con pochi spettatori, uno stadio quasi deserto e un trofeo da contendersi lontano dai propri tifosi che non possono assistere allo spettacolo della finale per veder giocare i propri beniamini. Kvara potrebbe essere determinante, se sta bene lui può creare grossi pericoli dalle parti dell’Inter”.