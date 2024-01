L’ex calciatore del Napoli Cristian Bucchi ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

Quest’ultimo ha parlato del suo rapporto con Roberto De Zerbi: “Parlo spesso con Roberto di svariate cose. Personalmente mi farebbe davvero piacere vederlo in Italia sulla panchina del Napoli, ma si trova bene in Inghilterra e credo sia lontano dal nostro calcio attualmente. Lì c’è praticamente tutto per un allenatore”.