Ziliani: “L’unico club che rischia la penalizzazione e che continua a imbrogliare è la Juventus!”

Il giornalista Paolo Ziliani, attraverso il suo profilo X, parla del caso Osimhen e di De Laurentiis, soffermandosi ancora una volta sulla Juventus. “Oggi il solo club che rischia davvero una penalizzazione in classifica è quello che a detta della Consob e dei magistrati di Roma sta continuando a imbrogliare: la Juventus. I tifosi dell’Inter, in lotta per lo scudetto, e quelli del Milan e degli altri club che inseguono la Juventus seconda in classifica, possono a buona ragione sperare di lasciarsi alle spalle Madama, che non perde il vizio di barare”.