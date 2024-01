Napoli-Inter – In vendita i biglietti per la sfida di Supercoppa di lunedì, i prezzi e come acquistarli

La Ssc Napoli sul proprio sito ufficiale ha informato che i biglietti per la sfida di Supercoppa contro l’Inter di lunedì sera sono in vendita sul sito webook.com. Per poter entrare in Arabia Saudita bisogna prima dovrà fare la richiesta del visto turistico in modalità elettronico, seguendo una procedura su un sito preciso. Ai tifosi del Napoli che vorranno acquistare i biglietti sono stati riservati i settori C-D della curva che si trova alla sinistra dello stadio. Questi i prezzi, che sono stati indicati con la valuta saudita, quindi in Saudi Riyals. Questo il comunicato del club azzurro: “La SSC Napoli informa che i biglietti per finale della EA SPORTS FC SUPERCUP 2023/2024, tra Napoli e Inter in programma il giorno lunedì 22 gennaio 2024 presso “Al-Awwal Park Stadium” – Riyadh (Arabia Saudita), alle ore 22.00 local time (ore 20.00 italiane), sono in vendita sul seguente sito: https://webook.com/en

Per poter entrare in Arabia Saudita, ogni tifoso dovrà procedere anche con la richiesta del visto turistico elettronico, seguendo la procedura indicata sul seguente sito: https://visa.visitsaudi.com/”

Terrace 5.200

Terrace (Nord-Sud) 4.000

Gold 1.250

Silver 850

Category 1 175

Category 2 150

Category 3 75

Category 4 55

Category 5 45