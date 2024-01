Intervistato ad il Mattino Valerio Zerbin, fratello dell’ Alessio attaccante del Napoli ha parlato delle emozioni vissute giovedì sera al momento dei gol del fratello. Ecco quanto detto:

“Io e mamma abbiamo visto la partita insieme giovedì e quando Alessio ha fatto il primo gol abbiamo avuto un mix emozioni forti per tutti noi. Prima la gioia e un attimo dopo lo spavento per il colpo alla testa. Per fortuna quando si è ripreso lo ha fatto talmente bene da non darci il tempo di dire nulla che già aveva fatto il secondo gol. Siamo rimasti senza parole. Poi sono partite le telefonate a raffica. Alessio ha chiamato la mamma ieri. Era emozionato e contentissimo, un po’ meno per il bernoccolo, ma va bene così. Mio padre si è commosso più di tutti. Mamma e papà hanno sempre fatto il possibile per portare avanti le nostre passioni e lo fanno ancora oggi”.