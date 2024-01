L’edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato invernale del Napoli. Secondo il quotidiano per la difesa, invece, restano sempre in auge i nomi di Perez dell’Udinese e Theate del Rennes. Per entrambi le richieste sono di circa 20 milioni ed il Napoli vorrebbe spendere di meno. E sullo sfondo c’è sempre Chalobah del Chelsea. Il club azzurro però affonderà il colpo solo ad una condizione: ovvero se i londinesi apriranno al prestito, il Napoli proverà l’affondo finale.