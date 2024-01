CorSera – Mazzarri voleva trattenere Zerbin? Il punto

Alessio Zerbin è arrivato in azzurro nel 2017. Dopo tanti prestiti e la primavera, l’attaccante è riuscito in una notte (quella della semifinale) a fare molto di più di quanto ne sia riuscito in circa 7 anni. La sua doppietta ha permesso agli azzurri di accedere alla finale di Supercoppa italiana e ha lasciato più di un interrogativo sulle sue qualità.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Walter Mazzarri avrebbe voluto tenere Zerbin. Nel post partita di giovedì ha detto che per lui è un giocatore incredibile. L’esterno destro andrà in prestito al Frosinone e, a malincuore, Mazzarri dovrà accettare le scelte della società. Anche perché lunedì potrà contare sui nuovi rinforzi, Ngonge e Traoré: classe 2000, giovani di prospettiva ma già rodati. In un contesto così complicato come Napoli, specie nel post scudetto, una provincia tranquilla come Frosinone e un allenatore come Di Francesco possono essere l’ennesimo trampolino di lancio.