Il portale Calcio e Finanza ha fatto il punto sulla questione del caso riguardante Victor Osimhen in merito alla posizione di Cristiano Giuntoli. Secondo il portale l’operazione che ha portato Osimhen dal Lille al Napoli nel 2020, infatti, ha visto tra le parti anche Giuntoli. Al momento, il dirigente bianconero non rischia assolutamente nulla dal punto di vista penale, visto che tutte le responsabilità ricadrebbero, sul presidente De Laurentiis e su altri componenti coinvolti nel Napoli come la moglie Jaqueline i figli Edoardo e Valentina, senza dimenticare l’amministratore delegato Andrea Chiavelli e, ovviamente, il Napoli stesso. Questo in quanto Giuntoli non aveva alcun potere di firma. Eventuali ripercussioni per Giuntoli potrebbero arrivare eventualmente sul fronte sportivo, come un’inibizione, anche se al momento non c’è nessun procedimento in corso.