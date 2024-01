Ceccherini: “Barak-Napoli? Il giocatore non convince, il club vira su altri profili”

Il giornalista Niccolò Ceccherini ha commentato su Tuttomercatoweb l’interesse del Napoli nei confronti di Barak.

Ecco le sue parole: “Il futuro di Antonin Barak non dovrebbe essere al Napoli. Dopo i sondaggi dei giorni scorsi con la Fiorentina, il club azzurro non è molto convinto di portare all’ombra del Vesuvio il centrocampista della Fiorentina, che in passato ha vestito le maglie di Udinese e Hellas Verona, e la pista relativa la suo prestito al club partenopeo si sta piano piano raffreddando. I campioni d’Italia stanno valutando altri profili e presto proveranno a sondare il terreno per altri giocatori”.

Poi Ceccarini ha continuato: “In tutto questo quella di oggi potrebbe essere la giornata giusta per i comunicati ufficiali che certificheranno il passaggio di Cyril Ngonge alla corte di Walter Mazzarri. L’attaccante ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart e nelle prossime ore firmerà il suo contratto che lo legherà al Napoli”