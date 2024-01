Napoli-Fiorentina, De laurentiis ha parlato di due giocatori: il punto

Come riporta Tuttosport, Aurelio De Laurentiis, nella gara contro la Fiorentina, ha parlato con il plenipotenziario viola Jo barone di Barak e Martinez Quarta. Per Barak la pista sembra sembra sempre più in discesa, anche se ci sono da limare gli ultimi dettagli. Il club viola vorrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto . il Napoli lo vorrebbe in prestito con diritto. Si può arrivare ad un accordo, mettendo l’obbligo di riscatto in caso del raggiungimento della prossima Champions League. Per Martinez Quarta invece non è stata , al momento, intavolata nessuna trattativa, anche perché la Fiorentina vorrebbe tenerlo.