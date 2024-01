CdM – Questo è l’anticalcio! Troppa pubblicità e Napoli arroccato

Ieri sera si è giocata la semifinale della Supercoppa italiana tra il Napoli e la Fiorentina. Gli azzurri battono 3-0 i viola con un gol di Simeone e una doppietta di Alessio Zerbin. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno si esprime così sul brutto spettacolo di Napoli-Fiorentina e di questa Supercoppa disputata in Arabia Saudita:

“Il Napoli fa una partita tutta arroccata, nel secondo tempo autobus mouriniano. Quando escono Kvara e Politano è chiaro che Mazzarri dà per scontato l’assedio viola.Il diagonale-gol del Cholito ci illumina in mezzo allo squallore: uno stadio semivuoto, questi non tifano. Del resto qui volevano Milan e Juventus e si beccano Napoli, Fiorentina e Lazio, piccola borghesia del calcio italiano. Niente aristocrazia. Mediaset ci abboffa di pubblicità tormentando i minuti dell’attesa, che sono il sale della passione. Se c’era bisogno di una dimostrazione su che cos’è l’anticalcio, stasera l’abbiamo avuta tutta”.