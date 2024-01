Verso la finale: allenamento mattutino per il Napoli, le ultime sugli infortunati

Dopo il successo nella semifinale di Supercoppa, dove il Napoli si è imposto col risultato di 3-0 sulla Fiorentina, i ragazzi di Mazzarri sono già tornati a lavoro. Nel mirino, la finale di lunedì 22 gennaio alle ore 20 (22 locali). Secondo quanto riportato sul sito ufficiale della società, gli azzurri si sono allenati questa mattina.

“La squadra si è divisa in due gruppi”, si legge sul sito. “Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra”. Ancora: “Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento, torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto“. Infine l’aggiornamento sugli infortunati: “Demme e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato prima in palestra e poi in campo. Terapie per Cajuste e Mazzocchi”.