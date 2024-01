Trombetti: “Per me De Laurentiis ci sorprenderà negli ultimi 4-5 giorni di mercato, farà colpi importanti”

Ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello ha parlato il professor Guido Trombetti del mercato del Napoli. Secondo lui il patron azzurro De Laurentiis farà i colpi importanti negli ultimi giorni di mercato e sorprenderà i tifosi. Queste le sue parole: “Secondo la tesi di Pascal questa sera il Napoli vince contro la Fiorentina. Mi fido di De Laurentiis, per me gli acquisti importanti li farà negli ultimi 4-5 giorni, perché non si vuole far prendere alla gola. Pioli come persona non mi piace, mentre Mourinho mi piacerebbe da morire, lo reputo un grandissimo. Per molti versi è anche molto più accomodante. Il mio interesse è vincere, non è semplicemente partecipare”