Il Messaggero – ADL-Mourinho, suggestione per la prossima stagione, il punto

Secondo quanto riporta Il Messaggero, il Napoli starebbe seriamente pensando a Mourinho come allenatore azzurro per la prossima stagione. Ecco cosa scrive il giornale:

“Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri nella

prossima stagione. E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un allenatore top”.