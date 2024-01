Il Mattino – Napoli, pronto l’assalto a Perez dell’Udinese: le cifre

Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta di circa 15 milioni di euro per il difensore argentino Nehuen Perez dell’Udinese. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Il primo nome in cima alla lista dei difensori resta quello di Nehuen Perez dell’Udinese. Il 23enne argentino piace a Mazzarri anche e soprattutto per la sua duttilità tattica considerando che può ricoprire qualsiasi ruolo in difesa. Non solo. Perez gioca e conosce a memoria i movimenti della difesa a tre su cui Mazzarri sta facendo più di un pensierino dopo il mercato di gennaio e per il prosieguo della stagione. Magari non dall’inizio, ma come alternativa a partita in corso. Il Napoli pare disposto a sborsare circa 15 milioni di euro per il calciatore e la cifra sta facendo vacillare l’Udinese che preferirebbe trattenerlo fino a fine stagione”.