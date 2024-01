Secondo quanto scrive Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, il Napoli continua a cercare un difensore centrale per rinforzarsi. Oumar Solet, difensore del Salisburgo, è stato proposto agli azzurri ma il centrale non convince. Il motivo è legato ai tantissimi infortuni avuti nel corso della sua carriera dal classe 2000. Il Napoli vuole essere convinto di fare o meno questa operazione, in caso si parlerebbe di prestito.