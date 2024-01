Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Napoli ha puntato fortemente Arthur Nicolas Theate come rinforzo in difesa. Il giocatore belga e classe 2000 oggi è titolarissimo al Rennes e dunque sarà difficile da strappare a campionato in corso. ADL ci proverà, senza dimenticare che in lista ci sono il francese Oumar Solet del Salisburgo oppure Nehuen Perez dell’Udinese.