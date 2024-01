Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il Napoli e la Fiorentina provano a chiudere la trattativa per Barak, dopo l’incontro di ieri sera. La prima proposta azzurra, cioè 500mila euro di prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, è al momento sospesa. Il club Viola spinge per l’obbligo di riscatto fissato sulla condizione come la qualificazione alla prossima Champions. La volontà comune di arrivare ad un’intesa potrebbe risultare decisiva nelle prossime ore.