Supercoppa, occhio ai cartellini: ecco chi rischia di saltare il prossimo turno di Serie A

Da quest’anno i cartellini in Supercoppa saranno conteggiati anche per la Serie A. Quindi, in caso di espulsione in finale, il calciatore in questione salterebbe la prossima gara di Serie A.

E lo stesso vale per chi è diffidato, con un eventuale giallo durante la finale, niente giornata di campionato.

La stessa cosa vale anche per la semifinale: se un calciatore viene espulso o ammonito da diffidato, e poi non si qualifica alla finale, salterebbe ugualmente il prossimo turno di Serie A.

Ecco l’elenco dei diffidati impegnati nella Supercoppa: