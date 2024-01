Serie A, svelate le designazioni arbitrali della ventunesima giornata. Per Juve e Milan Doveri e Maresca

Sono state diramate le designazioni arbitrali per quanto riguarda la ventunesima giornata di Serie A. Naturalmente, non vi giocheranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, in quanto impegnate con la Supercoppa Italiana. Per la Juventus c’è la sfida al Lecce: gara che verrà arbitrata da Doveri. Il Milan invece, sfiderà l’Udinese: sfida che verrà arbitrata da Maresca. Di seguito, le designazioni della giornata di campionato.

ROMA – H. VERONA Sabato 20/01 h.18.00

SACCHI

CAPALDO – AFFATATO

IV: MASSIMI

VAR: PAIRETTO

AVAR: VALERI

UDINESE – MILAN Sabato 20/01 h.20.45

MARESCA

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: BARONI

VAR: ABISSO

AVAR: IRRATI

FROSINONE – CAGLIARI h. 12.30

DIONISI

DE MEO – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: CHIFFI

AVAR: PAIRETTO

EMPOLI – MONZA h. 15.00

GIUA

MELI – ALASSIO

IV: MANGANIELLO

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININI

SALERNITANA – GENOA h. 18.00

ORSATO

VIVENZI – CECCON

IV: FOURNEAU

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PATERNA

LECCE – JUVENTUS h. 20.45

DOVERI

BERTI – RICCI

IV: PERENZONI

VAR: VALERI

AVAR: ABISSO