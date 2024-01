Tuttosport – Conte, sarà duello tra Napoli e Roma. La situazione

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito del futuro di Antonio Conte, tecnico nel mirino del Napoli ma non solo. Su di lui c’è anche la Roma che, con l’esonero di José Mourinho, si è iscritta alla corsa per accaparrarsi un nuovo allenatore a giugno. Daniele De Rossi, scelto come traghettatore, sogna la riconferma, ma questo appare molto difficile. Ai Friedkin non spaventano le richieste economiche del tecnico, che a Londra prendeva 9,5 milioni. Gli azzurri invece, diranno sicuramente addio a Walter Mazzarri. Il tecnico leccese vuole tornare ad allenare, ed è già stato contattato da Aurelio De Laurentiis. Non se n’è fatto nulla, ma il patron proverà il rilancio.