Repubblica – ADL: “Dopo lo scudetto bisognava resettare. Abbiamo l’ambizione di tornare subito in alto”

Il presidente Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni in Arabia Saudita, dove attualmente è in ritiro con la squadra in vista dell’inizio della Supercoppa italiana.

Questo quanto evidenziato dall’edizione odierna de la Repubblica: “È il momento dei fatti, il punto sulla situazione lo faremo più in là. Ho scelto io il centro sportivo che ci ospita e avevo già mandato qui un mio uomo di fiducia nelle scorse settimane, per avere l’assoluta sicurezza che il manto erboso dello Stadium Al Shabab fosse degno delle nostre aspettative. Abbiamo capito che dopo lo scudetto vinto c’era bisogno di resettare. Lo stiamo facendo adesso ed è un’operazione che impone cautela, visto che siamo alla ricerca di giocatori funzionali per il presente e pure per il futuro. Devo rimettere la squadra sui binari giusti. Abbiamo dimostrato dopo diciannove anni ai napoletani che si può vincere e abbiamo l’ambizione di tornare subito in alto per provarci di nuovo“.