Mauro: “De Laurentiis non ha colpe, ecco chi è il responsabile”

L’ex calciatore del Napoli e ora opinionista Massimo Mauro, è intervenuto a Radio KissKiss per parlare del momento che vive il club azzurro.

Di seguito le sue parole: “C’è troppa differenza tra quanto fatto vedere quest’anno e quanto mostrato invece l’anno scorso, nel quale è arrivato uno storico Scudetto. La colpa è soprattutto dei giocatori e non del presidente, come non era merito di Aurelio De Laurentiis lo Scudetto. L’errore è stato di tutti. Sono cose collettive”.

Infine Mauro ha concluso parlando di Rudi Garcia: “Non insegni ad un giocatore come dribblare, ma gli insegni l’attitudine, cose che hanno a che fare con la testa e con il cuore. Sulla tecnica non insegni niente e la differenza la puoi fare solo su altro”