Romano – Politano rinnoverà col Napoli. Cifre e dettagli

Nelle ultime settimane, si era parlato di una possibile cessione di Matteo Politano, complice l’interesse dell’Al Shabab. Nonostante la corte del club arabo e la ricca offerta, però, l’esterno azzurro ha deciso che il suo futuro sarà nel capoluogo campano. Infatti, secondo quanto scrive Fabrizio Romano sul suo profilo X ufficiale, c’è l’accordo tra il Napoli e il calciatore per un rinnovo del contratto. Positivo l’incontro in Arabia tra De Laurentiis e l’agente del giocatore. Di seguito il post di Romano.

🚨🔵 Excl: Matteo Politano has agreed to sign new deal at Napoli. It’s all set to be signed very soon.



Positive meeting took place today with Napoli president who doesn’t want to sell him to Saudi side Al Shabab.



🔒 New three-year deal agreed, salary around €2.8/3m per year. pic.twitter.com/mhtlfdbnTc