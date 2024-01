Corbo: “Il problema del Napoli? L’addio di Giuntoli”

Antonio Corbo, giornalista di Repubblica, è intervenuto sul Napoli e sulla gestione societaria azzurra a Radio Marte. Ecco le sue parole:

“Il problema è che da quando è andato via Giuntoli il Napoli ha speso 60mln per tre giocatori che non giocano o giocano poco. Bisognerebbe che ognuno facesse il proprio lavoro: Micheli deve fare lo scouting, raccogliere i dati e portarli ad un manager che sta sul mercato e conosce la situazione. Se invece si chiede aiuto ad una persona che ha grande voce in capitolo, come Chiavelli, ebbene questi è bravissimo nell’amministrazione, nelle clausole. È a metà tra il giurista e l’economista. Quindi, tutto il rispetto per Chiavelli, però il calcio è un’altra cosa. Lo deve gestire chi ha una mente tecnica”.