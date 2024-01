Tarallo: “Gollini poteva fare meglio sul gol di Candreva. Probabilmente non era concentrato”

Luciano Tarallo, preparatore dei portieri, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale soffermandosi su Pierluigi Gollini e sul gol subito contro la Salernitana.

Queste le sue parole: “Sul gol di Candreva, Gollini poteva fare di più. Il portiere ha grosse capacità di lettura per anticipare ciò che sta per accadere da lì a poco. Quando sta per esplodere il tiro a giro, il portiere deve assolutamente fare recupero porta, perché quando si effettua questo tipo di tiro, si imprime al pallone un’energia cinetica. Il punto più basso della traiettoria è in prossimità della linea di porta, facendo recupero porta ci si troverà al massimo a parare sotto la traversa. Lì Pierluigi evidentemente non era concentrato, magari ha letto un’altra cosa, ma non è un errore marchiano. Ochoa? Un bel traversone e lui decide di uscire male. A quel punto, due sono le cose: o resti in porta, oppure esci prendendo la palla. In un’uscita alta le cose importanti sono due: i fattori psicologi ed i compagni e gli avversari”.