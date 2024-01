L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione del Napoli in vista della Supercoppa. Secondo il quotidiano si è fermato Diego Demme e così Mazzarri fa la conta dei disponibili per la gara di giovedì contro la Fiorentina in Supercoppa. Mazzarri spera nel recupero di Cajuste, alle prese con un problema ai flessori della coscia destra avuto nel corso del derby con la Salernitana e nel rientro di Zielinski anche lui fuori causa sabato per un affaticamento muscolare. Attualmente la situazione è questa: lo svedese ha seguito un programma personalizzato in campo, mentre Zielinski s’è allenato con il gruppo.