Corriere del Mezzogiorno – Ecco quando può esordire Traore

Sembrerebbe improbabile che Traoré sia presente in Arabia per la Supercoppa italiana. Secondo l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il calciatore ivoriano si allenerà individualmente in attesa del ritorno dei nuovi compagni e sarà quindi già disponibile per la sfida del 28 gennaio a Roma contro la Lazio, soprattutto considerando l’assenza di Kvaratskhelia in quella partita. Traoré è stato acquisito come giocatore versatile, in grado di ricoprire ruoli sia da esterno che da mezzala o trequartista, fungendo da jolly e potendo sostituire anche il georgiano quando necessario.