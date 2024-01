ULTIM’ORA – Traorè ha terminato le visite mediche, atteso a Napoli per la firma del contratto!

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista ivoriano Hamed Traorè ha appena terminato le visite mediche a Villa Stuart, Roma.

Dopo aver superato i test fisici, Traorè è atteso a Napoli tra poche ore per poter firmare il contratto che lo legherà al club partenopeo per i prossimi 6 mesi.

L’ivoriano arriva dal Bournemouth in prestito con diritto di riscatto, fissato a 25 milioni di euro. Dunque, secondo acquisto per la società di Aurelio De Laurentiis dopo l’acquisto di Pasquale Mazzocchi e in attesa dell’arrivo (ormai vicinissimo) di Cyril Ngonge.