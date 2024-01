Napoli su Brassier del Brest, la dinamica attuale

Il Napoli sembra interessato a Lilian Brassier, difensore del Brest, con la possibilità che il giocatore possa essere ceduto in caso di un’offerta vantaggiosa. Il presidente del club, Denis Le Saint, ha dichiarato che potrebbe esserci un nuovo progetto per Brassier e che la porta per la sua partenza è aperta. La decisione dipenderà da eventuali offerte giuste che possano presentarsi durante la finestra di mercato di gennaio. Le Saint ha sottolineato che, se non ci saranno offerte convincenti, il club è pronto a tenerlo fino alla fine del suo contratto. Il presidente ha elogiato il lavoro di Brassier con il Brest negli anni, evidenziando che è un piacere sapere che il giocatore è seguito da club importanti. Le ultime notizie sono state riportate da Gianlucadimarzio.com.