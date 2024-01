La Stampa sulla Juve: Henderson in stand-by, Samardzic piace

La Stampa riporta che la Juventus è attualmente in una fase di riflessione per quanto riguarda il possibile acquisto di Jordan Henderson. L’ex giocatore del Liverpool, desideroso di lasciare l’Arabia Saudita, è al centro delle trattative, ma la Juve sta ancora valutando l’affare. Secondo la fonte, l’ipotesi è di prendere Henderson in prestito gratuito per sei mesi, con la possibilità di estendere il prestito per un altro anno, a certe condizioni. Tuttavia, al momento, non c’è ancora il via libera da parte del suo attuale club, l’Al-Ettifaq, e c’è anche l’interesse dell’Ajax.

La situazione di Lazar Samardzic è anch’essa oggetto di attenzione. Sebbene la Juventus abbia un accordo con il giocatore, manca ancora un’intesa sulla formula dell’operazione con l’Udinese. Il club bianconero è disposto a prendere Samardzic, ma sembra che ci siano divergenze sulla cifra richiesta dai friulani, che chiedono 25 milioni e non sembrano propensi a concedere sconti. Entrambe le situazioni sono da monitorare mentre si sviluppano le trattative di mercato.