Napoli, dubbio di formazione in vista della Fiorentina

Diego Demme subentrato a gara in corso al posto di Cajuste ( uscito per infortunio), è stato autore di una prestazione positiva contro la Salernitana. L’ex Lipsia ha dato una svegliata alla mediana, ricordando quanto possa rivelarsi prezioso in questa seconda parte complicata di stagione. Per questo potrebbe scalare posizioni nelle gerarchie di Walter Mazzarri. Come segnalato ai microfoni di Canale 21, il tecnico starebbe pensando di impiegarlo dal primo minuto in Arabia Saudita. Secondo l’emittente campana, il tedesco si giocherebbe la titolarità con Gianluca Gaetano; uno dei due potrebbe trovare spazio nell’undici di partenza contro la Fiorentina. A completare il centrocampo, potrebbero essere Lobotka e Zielinski, convocato nonostante l’assenza nel derby campano per un risentimento muscolare.