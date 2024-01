TuttoSport – La Juve preme per Samardzic, il Napoli non ha chiuso l’affare

Lazar Samardzic si trova a metà tra Napoli e Juventus.

Ne ha parlato stamane l’edizione di TuttoSport, secondo cui il centrocampista dell’Udinese potrebbe arrivare in bianconero in estate: “Elementi come Lazar Samardzic, per esempio: i bianconeri non hanno mai interrotto i rapporti con l’entourage della mezzala serba, il cui passaggio al Napoli in questa finestra perde quota di ora in ora. Il giocatore dell’Udinese ha già un accordo di massima con la Juventus e non è escluso che, in estate, il matrimonio possa trovare finalmente compimento”.