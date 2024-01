CdM – Mazzarri felice del ritiro. Cambio modulo? Macché! Ecco su cosa sta lavorando il tecnico

Durante la conferenza stampa, Walter Mazzarri ha detto che sta “godendo” per questo ritiro forzato. Il tecnico può finalmente lavorare per tutta la settimana con la squadra. Molti potrebbero pensare che il suo sia un lavoro incentrato sul cambio del modulo e, invece, come spiega il Corriere del Mezzogiorno, il tecnico di San Vincenzo vuole rimanere sul 4-3-3. Mazzarri sta lavorando, tra le altre cose, sull’aspetto mentale. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Mazzarri, in attesa del mercato, lavora per una risposta sul campo. Al momento la linea è conservativa, nelle sperimentazioni (anche mercoledì contro l’Under 17) si rimane nell’ambito del 4-3-3 con Raspadori ancora in vantaggio su Simeone. L’allenatore insiste sull’aspetto mentale, vuole che la squadra trovi energie per aumentare ritmo, intensità, convinzione nel pressing e nelle idee per migliorare sia la costruzione che la finalizzazione dell’azione”.