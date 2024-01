Di Marzio: “Il Napoli su Traoré, Barak e Mangala”. I dettagli

Il Napoli vuole rinforzare la rosa già da questa sessione di mercato. Il patron del Napoli Aurelio De Laurentis, dopo l’acquisto di Mazzocchi, vuole regalare a Mazzarri una squadra completa, competitiva e di stimoli per provare a salvare la stagione e puntando sulle competizioni ancora in corso.

Secondo Gianluca Di Marzio il Napoli è molto vicino al triplo affare Traoré, Mangala e Barak.

Il club azzurro è molto vicino a chiudere l’operazione per Hamed Traoré, centrocampista ivoriano di proprietà del Bournemouth. L’ex Sassuolo sarebbe molto felice di ritornare a giocare in Italia dopo un brutto anno in Inghilterra. Il Napoli punta anche Mangala, centrocampista del Nottingham Forest, ma solo in caso di prestito. La società azzurra sta spingendo per ottenere le prestazioni di Barak dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni di euro. Di seguito i tre post:

“Traoré-Napoli ci siamo, operazione sempre più verso la chiusura.”

“Si insiste per Barak dopo che la Fiorentina ha rifiutato la prima offerta di prestito a 500mila euro con diritto di riscatto a 6 milioni di euro.”

“Mangala, il Napoli avanza per il prestito.”