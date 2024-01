Cm.com – De Laurentiis apre al rinnovo per Politano, ci sarà incontro tra agente e il presidente azzurro in Arabia

Tra i giocatori che potrebbero rinnovare con il Napoli c’è Matteo Politano, che ha il contratto in scadenza a giugno del prossimo anno. Sembrava non ci fosse possibilità per il rinnovo dell’ex Inter, ma la situazione è cambiata ed ora ci sono delle importanti novità. Come afferma Calciomercato.com l’esterno vuole rinnovare il suo contratto con gli azzurri, nonostante l’offerta dell’Al-Shabab di 7 milioni a stagione. Settimana prossima, durante la settimana della Supercoppa italiana ci sarà incontro tra Giuffredi, agente del numero 21, e il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis in Arabia Saudita. L’intenzione è quello di rinnovare il contratto attualmente in essere per altre 3 stagioni, con un accordo che legherebbe l’esterno romano alla squadra azzurra fino al 2027 con un ritocco a livello economico.