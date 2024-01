Scotto: “Un giocatore del Napoli ha chiesto spiegazioni. Dragusin? Oggi gioca”

L’esperto di mercato del Roma, Giovanni Scotto, ha parlato del mercato della società azzurra ai microfoni di Radio Punto Nuovo:

Dragusin?

“Si sposa bene alla politica del Napoli: è giovane, ma ha grande personalità e duttilità. Saprebbe giocare in più ruoli della difesa, persino sui lati. E poi è uno molto potente fisicamente. La valutazione è schizzata in alto, ma viene cercato dal Tottenham e questo incide. l Napoli ha voglia di investire e sarebbe pronto sin da subito a voler impattare. Questa sera sarà in campo contro il Bologna, poi la prossima settimana il suo agente valuterà tutto”

Cessioni?

“So che un calciatore azzurro, Cholito Simeone, ha chiesto chiarimenti alla società azzurra per la sua posizione. Il Napoli non vuole cederlo, sia lui che Politano”.