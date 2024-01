Schira: “L’Al Shabab spinge per Politano. Vi dico cosa vuole l’attaccante”

Nicolò Schira ha pubblicato un tweet in cui ha rivelato le ultime sulla situazione di Matteo Politano. L’Al Shabab è da un po’ interessata all’ex Inter, ma lui vorrebbe il rinnovo col Napoli. Stando all’esperto di calciomercato, “L’Al Shabab spinge per firmare Matteo Politano e aspetta la risposta del Napoli all’offerta presentata (€ 12M) la prossima settimana”. Poi si legge: “Il Napoli ha aperto anche la trattativa per prolungare il contratto di Politano fino al 2027: l’esterno chiede al Napoli una decisione definitiva prima della Final 4 di Supercoppa Italiana”.