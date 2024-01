Sportitalia, Longari: “Conte? Lo cerca il Napoli, ma lui vuole il Milan”

Intervistato sulle frequenze di Radio Marte, Gianluigi Longari ha rivelato le ultime su Antonio Conte al Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“De Laurentiis ha di nuovo incontrato Conte che in questo momento è il tecnico con più appetito e appetibile. Lo cerca il Napoli. Potrebbe essere un’idea della Roma se dovesse andare via Mourinho, poi c’è il Milan. Conte per De Laurentiis è un vero e proprio pallino, non a caso lo ha contattato sia a ottobre che prima di prendere a novembre Mazzarri. Conte sta prendendo parte agli incontri con il Napoli per rispetto della piazza, ma la sua prima scelta è quella di avvicinarsi a Torino e tornare a Milano. Vedrebbe di buon occhio la panchina del Milan per lo sviluppo professionale. Con il Milan però non ci sono stati contatti diretti, anche perché nella dirigenza ci sono divergenze di vedute sul profilo di Conte. De Laurentiis insiste con lui e non credo sia prematuro programmare la prossima stagione, anche perché credo che Mazzarri sia una scelta pro-tempore. Non è una mossa prematura, anzi rientrerebbe nelle scelte programmatiche. Il colpo Samardzic è in dirittura d’arrivo, i discorsi legati ai diritti di immagine sono stati risolti. Mi aspetto che entro questa settimana diventi un giocatore del Napoli. Il club azzurro sta affondando il colpo anche su Dragusin, ma c’è la concorrenza forte e solida del Tottenham e il suo agente, come è giusto che sia, sta montando un’asta”.