Gazzetta – Napoli, atteso per oggi l’arrivo di Mazzocchi a Castel Volturno

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. Il neo-acquisto Pasquake Mazzocchi, si unirà al gruppo a Castel Volturno oggi dove conoscerà la squadra, lo staff e Mazzarri. Questo quanto evidenziato:

“Il nuovo calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi raggiungerà oggi il ritiro di Castel Volturno. Conoscerà i dirigenti, poi Mazzarri e il suo staff. L’allenatore è pronto ad accoglierlo con grande soddisfazione, quasi con affetto: l’ha fortemente voluto, è fondamentale per preparare la possibile variazione della difesa a tre. Anche in questo senso vanno interpretati i rilanci compiuti dal Napoli per andare incontro alle richieste della Salernitana, affinché il tecnico potesse essere accontentato. De Laurentiis ha acconsentito ad arrivare a 3 milioni”.