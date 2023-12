ADL in conferenza stampa: “Se siamo dove siamo la responsabilità è solo mia, vi prometto che interverremo sul mercato per recuperare terreno!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, a gran sorprese si è a sorpresa presentato in conferenza stampa nel post partita di Napoli-Monza, intervenendo al posto del tecnico azzurro Walter Mazzarri:

“Voglio fare innanzitutto gli auguri a tutti per un sereno fine anno e poi voglio chiarire che tutto quello che è successo fino ad adesso è tutta mia responsabilità, non è colpa dei giocatori, nè dell’allenatore. Voglio chiedere scusa ai napoletani e a tutti i tifosi se siamo dove siamo in classifica. Vi garantisco che ci muoveremo sul mercato per recuperare terreno perché il campionato è ancora lungo.

Voglio approfittarne di questo momento anche per fare un monito a Gravina e Rocchi, non si può vedere che un arbitro butta fuori contemporaneaemnte Palladino e Mazzarri che hanno più di 500 partite in Serie A, gli arbitri dovrebbero essere più rispettosi, equi e meno permalosi… questo sistema deve cambiare!”.

Il presidente saluta i giornalisti presenti dando appuntamento a dopo la Supercoppa in Arabia, per la consueta cena a Palazzo Petrucci, promettendo che l’evento rappresenterà l’occasione per raccontare tutta la sua verità riguardo ai ribaltoni di questi mesi sulla panchina degli azzurri, da Spalletti a Mazzarri, passando per Garcia.