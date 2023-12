21 maggio 2023, il Napoli affronta al Maradona l‘Inter, nella penultima partita casalinga della stagione dello Scudetto. In un Maradona rumoroso e festante per il tricolore il Napoli batte i futuri vice-campioni d’Europa per 3-1 con le marcature, tutte avvenute nella ripresa. Con l’Inter in 10 per tutta la ripresa complice l’espulsione al 41esimo di Gagliardini la sblocca al 67esimo Frank Anguissa che in girata trafigge Onana. Ad 8 minuti dalla fine però i nerazzurri pareggiano con Lukaku. Passano però appena tre minuti che capitan Di Lorenzo riporta avanti il Napoli con un grandissimo tiro a giro che si insacca sotto l’incrocio, con tanto d’abbraccio che sa di addio a Luciano Spalletti. La chiude Gianluca Gaetano al 94esimo che servito da Simeone supera con uno scavino Onana in uscita. Finisce così 3-1, a fine partita la festa scudetto continua e sarà la partita che farà capire che Luciano Spalletti è destinato a lasciare la panchina azzurra.